“Выражался нецензурной бранью”. На одного из лидеров “Демсокири” Гудыменко составили протокол за акцию под Офисом президента

“Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну”, – написал он.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4547019435346139

В видео на странице партии Гудыменко уточнил, что протокол “за мелкое хулиганство” ему вручили из-за того, что он нецензурно выражался во время акции.

“Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно матюкался возле Банковой. В то же время мы видим, что представители этой службы [Нацполиции] совершили гораздо более серьезное преступление: они не допускали мирных граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста”, – прокомментировал политик.

Он пообещал оспорить протокол в суде и “спросить, что ужаснее”: когда полиция не допускает граждан и “устраивает давку, в которой могут пострадать люди” или когда граждане нецензурно ругаются.

https://www.facebook.com/sokyra.space/videos/329691101856722/

На сайте партии приводится также цитата из протокола. “21.11 приблизительно в 19.20, по адресу улица Банковая, 6/8, гражданин Гудыменко Ю. В. во время мирной акции высказывался нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушил требования статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – говорится в нем.

Гудыменко также обратил внимание на то, что вручать ему протокол пришли шестеро полицейских, и при этом в документе все равно были допущены грубые ошибки. В частности, как он сказал в в комментарии “Буквам”, в качестве его адреса проживания указан адрес, который “он даже не знает, где находится”.

Он также утверждает, что в ходе акции выругался один раз, когда во время его речи “полицейские начали давить людей и пришлось покричать на них”.

Контекст:

21 ноября 2021 года в Киеве прошла акция, посвященная годовщине начала Революции достоинства, а также расследованию спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер”.

Перед началом акции в центре Киева на торговом центре “Глобус” ее участники вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере было написано: “Их ложь унижает. Защитим наше достоинство”.

После мероприятий на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни людей пришли к зданию ОПУ на улице Банковой, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых митингующих правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет. Из-за этого возникали словесные конфликты и толкотня.

Позже правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Митингующие потребовали уволить Ермака, иначе через 10 дней пообещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

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