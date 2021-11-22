Дважды назвавший Крым российским президент Болгарии Радев победил на выборах и идет на второй срок

Согласно данным ЦИК, Радев получил 66,72% голосов, а его конкурент Анастас Герджиков – 31,8%.

1,48% избирателей проголосовали “против всех”.

В то же время ЦИК не объявила официальную явку избирателей во время второго тура президентских выборов.

Контекст:

Первый тур выборов в Болгарии прошел 14 ноября. По данным ЦИК, Радев на них набрал 49,42%, Герджиков – 22,83%.

18 ноября во время дебатов Радев назвал Крым российским, а санкции против России – неэффективными. Спустя день он повторил свой тезис, но уточнил, что российская аннексия является нарушением международного права.

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