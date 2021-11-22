Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу “Маска”

“Королева ночи”, – сперва заявила певица, когда заиграла мелодия, но после исправилась, уточнив, что это другая ее песня под названием “Эй, секундочку”.

“Так “Королева ночи” или “Секундочка?, – обратился к Поляковой второй детектив шоу Андрей Данилко. – Она свои песни не знает. Ты не знаешь своих песен”.

Этот фрагмент можно посмотреть на 27-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Контекст:

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко и Поляковой, звездными детективами проекта являются также певица Настя Каменских и певцы Олег Винник и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

—