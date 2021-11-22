Москвичи могут купить на ярмарках фермерскую продукцию из более чем 40 регионов

Московские ярмарки рассчитаны на 1 166 торговых мест. Там представлена продукция из Крыма, Кубани, Ставрополья, Астраханской, Липецкой областей – всего из более чем 40 регионов, рассказала Сергунина.

Ярмарки работают круглогодично. Там всегда можно найти свежие овощи и фрукты, качественную мясную и рыбную продукцию, мед, мучные и кондитерские изделия на любой вкус.

Межрегиональные ярмарки открываются с учетом пожеланий москвичей. Жители столицы сами выбирают дизайн павильонов на портале “Активный гражданин”.

Например, ярмарочные павильоны в районах Арбат и Басманный выполнены в стиле “Маленькая Франция”. Архитекторы вдохновлялись популярным в начале прошлого века стилем модерн.

Дизайнеры павильонов в Северном Бутове и Кузьминках использовали стиль советского ампира. За основу брались известные московские высотки, в том числе главное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах.

А посетители павильона в Куркине могут прогуляться по “маленькой Японии”: здание украшено пагодами, статуями самураев, разбиты красивые сады в стиле Страны восходящего Солнца.

Павильоны сделаны так, что находиться там комфортно не только посетителям, но и фермерам. Здания оснащены системами вентиляции и отопления. Места для торговли предоставляются бесплатно. Адрес ближайшей ярмарки можно узнать на портале mos.ru.

Ранее мэр Сергей Собянин в своем блоге рассказал о переформатировании ярмарок в Москве. Они стали точкой притяжения горожан, которые могут не только совершить покупки, но и выпить кофе и провести время с детьми, отметил градоначальник.