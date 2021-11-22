 

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о превращении дорог в “каток”

22.11.2021, 17:34, Разное
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В Москве и Московской области объявлен повышенный, “желтый” уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до среды, 24 ноября.

Введение режима синоптики объясняют образование сильной гололедицы на дорогах: в Москве и Подмосковья некоторые из них буквально превратятся в катки. Специалисты рекомендуют местным автомобилистам как можно быстрее сменить шины с летних на зимние, а пешеходам – носить сезонную обувь, чтобы не поскользнуться, сообщают “Вести Подмосковья”.



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