 

Samsung увеличит емкость аккумулятора в смартфоне Galaxy A53

22.11.2021, 17:16, Новости дня
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Как сообщили источники в корейской компании Samsung, при выпуске нового смартфона Galaxy A53 будет увеличена емкость аккумуляторной батареи. В остальном аппарат почти полностью повторит характеристики своего предшественника.

Итак, пользователь получит аккумулятор уже не на 4500 мАч, а на 5000 мАч, что позволит увеличить время автономной работы.

Так как экран, видеокамера и прочие компоненты останутся теми же, что у версии A52, увеличения расхода энергии быть не должно. Также разработчик обещает ничего не менять во внешнем виде устройства. Дизайн нравится покупателям, так зачем же что-то корректировать, риторически спрашивают специалисты. Напомним, что в гаджете был использован процессор Snapdragon 778G.



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