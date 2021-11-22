Samsung увеличит емкость аккумулятора в смартфоне Galaxy A53

Как сообщили источники в корейской компании Samsung, при выпуске нового смартфона Galaxy A53 будет увеличена емкость аккумуляторной батареи. В остальном аппарат почти полностью повторит характеристики своего предшественника.

Итак, пользователь получит аккумулятор уже не на 4500 мАч, а на 5000 мАч, что позволит увеличить время автономной работы.

Так как экран, видеокамера и прочие компоненты останутся теми же, что у версии A52, увеличения расхода энергии быть не должно. Также разработчик обещает ничего не менять во внешнем виде устройства. Дизайн нравится покупателям, так зачем же что-то корректировать, риторически спрашивают специалисты. Напомним, что в гаджете был использован процессор Snapdragon 778G.