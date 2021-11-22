В мессенджере WhatsApp появятся уведомления о реакции на сообщения

Мессенджер WhatsApp обзавелся еще одной полезной для пользователей функцией. Она касается сферы быстрого обмена сообщениями. Здесь теперь можно увидеть, какую реакцию взывают и ваших собеседников (аудитории) опубликованные тексты.

По словам разработчика, чтобы внедрить данную возможность, специалистам компании пришлось потрудиться в течение нескольких месяцев. На первый взгляд, в данной функции нет ничего сложного. Но все не так просто, как думает большинство, говорят эксперты.

Сейчас доступны не только примитивные «лайки». Есть неплохой выбор изображений для того, чтобы точнее выразить свои эмоции. Очевидно, в дальнейшем WhatsApp расширит ассортимент эмодзи. В качестве примера для подражания выбрали Facebook.