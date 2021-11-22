Как выглядеть на фото не хуже любой модели: советы по нанесению макияжа для селфи

Сейчас стало модным делать селфи и выкладывать их в социальные сети. Но некоторые женщины хоть и хотят так поступить, но боятся, что на фото они будут выглядеть совсем не так эффектно, как в жизни. Однако не стоит из-за этого переживать! Достаточно просто узнать, как наносить макияж перед съемкой, и тогда на всех фото вы будете выглядеть как настоящие модели.

Правильный уход за кожей

Но прежде всего следует запомнить одну вещь. Макияж – это не панацея. Невозможно просто накраситься и выглядеть как настоящая богиня, если вы совсем за собой не ухаживаете. Никакая кожа не станет “фарфоровой” благодаря макияжу, если вы не обеспечиваете ей комплексный ежедневный уход. Так что перво-наперво, перед тем как начинать краситься ради фотосессии, приведите свою кожу в порядок.

Начните за ней каждый день ухаживать в соответствии с ее типом и соблюдайте все меры предосторожности, то есть не допускайте, чтобы она обветрилась, стала пересушенной, была грязной или на ней появились прыщи. То есть сначала некрасивую кожу нужно вылечить и восстановить. А затем уже в день, когда вы планируете сделать селфи, начните с основы – умывания лица, возможно, его двойного очищения, нанесения нежирного увлажняющего крема.

Основа макияжа

Теперь, когда кожа станет ухоженной, можно перейти к макияжу для фотосессий. Итак, чтобы смотреться лучше всего на фотографиях, очень важно, чтобы ваша кожа выглядела здоровой, сияющей и молодой. Для этого нужно перво-наперво взять яркий праймер, который будет без блеска и перламутра, но с естественным сиянием, и распределить его по всему лицу.

Далее можно воспользоваться либо BB-кремом, либо легкой сияющей тональной основой, которые выровняют цвет лица. Затем придет черед контурирования и хайлайтера, который следует нанести под дугой бровей и на скулах, избегая использования блесток.

А что касается пудры, то ее лучше избегать, если нет острой необходимости – максимум можно лишь чуть припудрить Т-зону и кожу под глазами, чтобы закрепить консилер. Собственно, это средство, содержащее кремнезем, нужно лишь обладателям комбинированной или жирной кожи, чтобы избавиться от кожного сала. Но если им воспользоваться, то придется фотографироваться без вспышки, чтобы ваше лицо не выглядело белым как мел.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Макияж бровей и глаз

Чтобы красиво выглядеть на фото, нельзя забывать о бровях, макияж которых должен быть немного темнее обычного, потому что они светлеют от вспышки. Для этого сначала нужно взять карандаш для бровей с тонким кончиком, обозначить их контуры, чтобы потом их зарисовать жестким графитным карандашом, и закрепить макияж фиксирующим гелем.

После этого приступаем к макияжу глаз, которые нужно максимально выделить для фото. И первым делом, если у вас близко посаженные глаза, постарайтесь визуально отодвинуть их, добавив светлую точку во внутренний угол. Затем необходимо нанести стойкий праймер для век и матовые нюдовые тени, которые должны быть чуть светлее цвета лица, что сделает ваш взгляд ярким и пронзительным. Далее можно будет воспользоваться черным карандашом для глаз, чтобы подвести их сверху и сделать взгляд еще более выразительным, а потом стоит нанести тушь или наклеить накладные ресницы.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

В конце же останется лишь воспользоваться мягким карандашом телесного цвета, подведя внутреннее веко, и можно приступать к завершающему этапу макияжа.

Мейкап губ

Большинство экспертов советуют подчеркивать глаза перед фотографированием и не рекомендуют при этом делать перегруженный макияж губ. Прежде всего, сначала нужно будет обвести губы стойким карандашом, у которого есть сразу два преимущества: он скроет недостатки, а также сделает рот более пухлым и чувственным. А после этого уже можно сразу красить губы помадой, постаравшись их сделать яркими и добавив легкий блеск в центре.

Что касается цвета помады, то он зависит от выбранной темы селфи. Обычно хорошо смотрятся на фото губки, накрашенные помадой нюдовых оттенков, но подойдет и более насыщенный цвет, особенно если у вашей фотосессии будет настроение в стиле рок!