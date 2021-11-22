 

СК Белоруссии назвал число пострадавших от польских силовиков беженцев

22.11.2021, 17:02, Новости дня
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Глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что потерпевшими из-за действий польских силовиков, применявших спецсредтсва во время прорыва белорусско-польской границы, признаны 132 беженца, включая 20 детей.

«Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них дети», – информирует Белта в своем Telegram-канале со ссылкой на слова главы ведомства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Чтобы составить полную картину для расследования уголовного дела, польской стороне направят запросы об оказании правовой помощи, добавил Гора.

Напомним, на польско-белорусской границы скопились около 2 тыс. мигрантов, которые организовали там стихийный лагерь. Беженцы пытались прорваться в Европу через Польшу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.



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