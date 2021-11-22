Россиянка умерла от инсульта во время ошибочного лечения от COVID

В Новокузнецке от инсульта умерла женщина, которую начали по ошибке лечить от коронавируса. У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.

«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19», – передает издание LIFE.

Через восемь дней состояние женщины ухудшилось, позже она скончалась в реанимации. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за инсульта.

Дочь женщины подала в суд на медицинское учреждение. Суд признал вину медработников, взыскав с них 500 тыс. в пользу дочери погибшей. Расследование уголовного дела приостановили, так как совершившее преступление, установить не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса. Районная больница должна выплатить ей 1 млн рублей. Женщина потребовала деньги за отказ оказать своевременную помощь ее 60-летнему мужу.