 

Россиянка умерла от инсульта во время ошибочного лечения от COVID

22.11.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Новокузнецке от инсульта умерла женщина, которую начали по ошибке лечить от коронавируса. У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.

«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19», – передает издание LIFE.

Через восемь дней состояние женщины ухудшилось, позже она скончалась в реанимации. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за инсульта.

Дочь женщины подала в суд на медицинское учреждение. Суд признал вину медработников, взыскав с них 500 тыс. в пользу дочери погибшей. Расследование уголовного дела приостановили, так как совершившее преступление, установить не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса. Районная больница должна выплатить ей 1 млн рублей. Женщина потребовала деньги за отказ оказать своевременную помощь ее 60-летнему мужу. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В Британии впервые подтвердили COVID-19 у кошки

30.06 / Боевики трижды обстреляли укрепления украинских военных возле Крымского – штаб ООС

22.08 / Москва пообещала жесткий и адекватный ответ на новые санкции Вашингтона

01.11 / Samsung объявил о скидках на бюджетный смартфон Galaxy A12

15.05 / Липецкий губернатор отреагировал на инцидент с сенатором Королевым

11.03 / В гонке за квантовым компьютером Германия довольствуется ролью зрителя

29.03 / Москвичам пообещали «коралловый» апрель

25.06 / Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

20.03 / Тимати объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»

10.06 / Сербскую волейболистку дисквалифицировали за расистский жест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика