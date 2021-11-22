На Украине прокомментировали возможность возобновления подачи воды в Крым

Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о невозможности возобновления подачи воды в Крым.

«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать», – приводит РИА «Новости» слова Верещук.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выяснилась причастность к ним 12 граждан Украины. Следственный комитет РФ впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины

Тем временем на Украине признали провал водной блокады Крыма после того, как под Азовским морем нашли пресную воду.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что уже несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.

Крым входит в состав РФ с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.