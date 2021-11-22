Врач Владимир Шмелев рассказал о кашле курильщиков

Пульмонолог Шмелев назвал отличия между кашлем курильщика и симптомом ОРВИ. Врач упомянул о тяжелых последствиях курения.

При кашле от курения всегда будет присутствовать мокрый кашель, при котором нету повышенной температуры, озноба, слабости, боли в мышцах и других признаков вирусного заболевания. У людей, которые употребляют стабильно 1 пачку сигарет в день, диагностируют хронический бронхит. Для этого нужно примерно 6-7 лет регулярного курения сигарет. Человек обычно не обращает внимания на утреннее отхаркивание и частую нехватку воздуха, поэтому курильщики редко обращаются к врачу.

Пульмонолог рассказал, что при прогрессировании хронического бронхита кашель становиться надрывным, и к нему добавляется одышка. Далее воспаляются бронхи, происходит спазм и сужение бронхиол, больной с трудом выдыхает воздух. Все эти процессы в конечном итоге могут привести к развитию эмфиземы. Эта серьезная болезнь поражает стенки легкого, в которых накапливается избыточный воздух. Более того, стабильное курение на протяжении 15 лет ведет к возникновению сердечной недостаточности и увеличивает риск рака легких.

Для облегчения симптомов кашля курильщика используют бронходилататоры и средства для улучшения отхаркивания. При обострении бронхита врачи назначают антибиотикотерапию. Иногда требуется хирургическое вмешательство. Все же эксперты рекомендуют первым делом при появлении симптомов болезни отказаться от вредной привычки, так как, кроме вреда, курение больше ничего не приносит организму человека.

Источник: vm.ru