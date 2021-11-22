 

Татьяна Белокриницкая: вакцина от коронавируса защищает женщин от бесплодия

22.11.2021, 16:54, Разное
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Гинеколог заявила, что коронавирус негативно влияет на детородную функцию, но вакцина наоборот защищает женщину от последствий болезни. Коронавирусная инфекция нарушает менструальный цикл.
Эксперт в сфере гинекологии Татьяна Белокриницкая рассказала, что коронавирус может плохо повлиять на женские репродуктивные органы, а именно замечены нарушения функции яйцеклеток и сбои менструального цикла. Женщины отнесены в группу риска, так как инфекция способна нарушить гормональный фон и вследствие привести к сбоям при созревании яйцеклетки. Гинеколог заявила, что женщины репродуктивного возраста, которые переболели COVID-19, имеют большой риск столкнуться с бесплодием. Шансы этого страшного последствия увеличиваются в 5,5 раза.

Помимо этого, проблемы с половой системой могут появиться и у мужчин. Семенники имеют много рецепторов, поэтому коронавирус может легко проникать внутрь органа и вызывать сексуальное расстройство и даже бесплодие. К тому же, мужчины более уязвимы к вирусу. Татьяна Белокриницкая добавила, что вакцина не влияет на детородную функцию и точно не ведет к бесплодию. Наоборот, вакцинация защищает яичники от возможного воздействия COVID-19.

Источник: www.chita.ru



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