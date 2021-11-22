Членами партии “Слуга народа” по всей Украине являются до 1 тыс. человек – Корниенко

“[Сейчас членами партии являются] до 1 тыс. человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию. У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально. У нас нет в стране традиции заниматься партийным строительством. Людям необычно, они говорят: мол, мы и так депутаты от “Слуги народа” в местных советах, зачем нам партия?” – сказал Корниенко.

По словам парламентария, руководство политсилы хочет, чтобы в партию вступало больше людей.

“Потому что в законодательстве есть системный пробел в отношении партий и фракций. Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с Верховной Рады, заканчивая местной, потому что фракция – это отдельная ветвь. Уже год прошел с начала присяги, принесенной депутатами на местах, сейчас можно запускать процесс отзыва, но у нас нет механизма. У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или центральной партийной организации. Мы их собирали на Zoom, воспитывали, угрожали, просили. Они все равно принимали решение”, – объяснил Корниенко.

Как рассказал вице-спикер Рады, в “Слуге народа” решили строить региональную партийную структуру на базе фракций, которые есть в местных советах сейчас.

“Когда мы занимались президентскими выборами, у нас было 26 областных координаторов и 15 тыс. волонтеров, 95% из которых сказали, что они волонтеры только на президентскую кампанию. Когда мы начали парламентскую кампанию, у нас были штабы и мы нашли новых депутатов, часть захотела дальше присоединиться к партии, кто-то нет, кто долго колебался. Этот процесс продолжался в течение всего 2020 года, до местных выборов, на которых нам удалось взять первое место по суммарному количеству мандатов по стране, у нас наибольшее количество мандатов – более 6 тыс., фактически вокруг этого мы начали строить региональную структуру и просить депутатов и председателей областных организаций уже интегрироваться со своими местными коллегами. Так как должна быть связь центра с регионами, передача сигнала сверху вниз”, – сказал он.

Сейчас, по словам нардепа, по всей Украине работает 60 офисов “Слуги народа”. Еще 50 планируют открыть до конца года.

Контекст:

В интервью LB.ua, вышедшем 8 октября, Корниенко говорил, что за два года – с тех пор, как “Слуга народа” прошла в парламент, – движение, которое было “публично-волонтерским”, осталось “на уровне интернета и таких историй, как “Зе-молодежка”. Шеф-редактор издания Соня Кошкина, которая брала интервью у Корниенко, реагируя на его слова, отметила, что этот факт – “приговор всей партии”.

Корниенко 19 октября стал первым вице-спикером Рады, а позже – сложил полномочия главы партии “Слуга народа”. Вместо него партию возглавила нардеп Елена Шуляк, такое решение было принято на съезде партии 15 ноября. Шуляк, как говорил Корниенко, будет заниматься партийным строительством.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 10–13 ноября, в Раду проходят восемь партий: “Слуга народа” (18%), “Европейская солидарность” (13,9%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (10,7%), “Батьківщина” (10,1%), “Разумная политика” (7,9%), “Сила и честь” (6,4%), “Наши” (5,5%), а также “Украинская стратегия Гройсмана” (5%).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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