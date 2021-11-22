США глубоко обеспокоены заявлением президента Болгарии Радева о “российском” Крыме

“Соединенные Штаты, G7, Европейский союз и НАТО всегда были ясны и едины в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским”, – говорится в сообщении.

Посольство США напомнило, что Болгария была в числе участников Крымской платформы, которые на саммите в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что они не признали и не признают попытки России легитимизировать незаконную оккупацию полуострова.

“За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии”, – отметили в посольстве.

https://www.facebook.com/USEmbassySofia/posts/4662083753847098

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.

18 ноября президент Болгарии заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: “Он сейчас российский, да?”

19 ноября президент Болгарии повторил свое заявление, отметив, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но “на данный момент Крым является российским”. Также Радев добавил, что “драмы нет”.

Заявлениями о “российском” Крыме и о том, что в происходящем с полуостровом “драмы нет”, Радев подыграл российской пропаганде, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины пригласил посла Болгарии из-за высказываний Радева. Посол заверил украинских дипломатов, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части ее территории, не изменилась.

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