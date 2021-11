Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021

Победительницей в трех номинациях также стала американская рэп-певица Doja Cat. Она получила награду в номинации “Коллаборация года” за спетую дуэтом с американской R&B-певицей SZA песню Kiss Me More, а также стала лучшей “R&B исполнительницей”. Альбом Doja Cat Planet Her назвали “Лучшим R&B альбомом”.

В номинации “Лучший новый исполнитель” победу одержала американская певица Оливия Родриго. В категории “Лучшее музыкальное видео” победил клип американского рэпера Lil Nas X на песню Montero (all Me By Your Name) – его сняла украинский режиссер Таню Муиньо.

Британский певец Эд Ширан стал “Лучшим поп-исполнителем”, а “Лучшей поп-исполнительницей” стала американская певица Тейлор Свифт. Ее альбом Evermore победил в номинации “Лучший поп-альбом”.

“Лучшим R&B исполнителем” стал канадский певец The Weeknd, а “Лучшим рок-исполнителем года” стал американский певец Machine Gun Kelly.

Контекст:

The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC. Победителей выбирают фанаты звезд, голосуя за них на сайте премии.

