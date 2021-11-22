 

Горели электрощитовые на 10 этажах. В Киеве во время пожара спасли ребенка, который еле дышал

22.11.2021, 16:48, Новости дня
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Информация о пожаре на проспекте Победы, 67а поступила к спасателям 11.03. К тушению огня и эвакуации жителей привлекли 20 сотрудников ГСЧС и пять единиц техники.

“С верхних этажей, а также из лифта эвакуировано 30 человек. Проводится проверка квартир на наличие в них людей”, – отметили в релизе.

Пожар был ликвидирован в 12.07.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский опубликовал в Facebook фото спасателя, который вынес из многоэтажки младенца.

“Максимально оперативно было эвакуировано более 30 человек. Среди них ребенок, который дышал с трудом, но Александр Гвоздик, заместитель начальника Святошинского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Киеве, дал ему свой кислородный аппарат. Сейчас малыш в порядке”, – написал министр.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4488467957867972

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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