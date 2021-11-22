 

Hubble показал “тройную” галактику в космосе

22.11.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многократное появление SGAS 0033+02 стало возможным благодаря феномену, известного как гравитационное линзирование.

Это явление происходит, когда свет от очень далекой галактики – например SGAS 0033+02 – изгибается (“линзируется”) под действием гравитации находящегося на переднем плане массивного небесного объекта между далекой галактикой и Землей.

SGAS 0033+02 была открыта во время Слоановского цифрового обзора неба, цель которого – идентификация сильно увеличенных галактик, которые были гравитационно “линзированы” скоплениями галактик переднего плана.

SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за близости на небе к очень яркой звезде. Саму звезду можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений “линзовой” SGAS 0033+02.

Фото: esahubble.org
Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Лавров: Обязательство Германии обеспечить транзит российского газа через Украину в связи «Северным потоком – 2» поражает

16.09 / Сотрудников «Белсата» оштрафовали и отпустили из СИЗО в Минске

26.03 / NASA испытает вертолет на Марсе

03.01 / В Хмельницкой области горел женский монастырь

30.07 / Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске

26.11 / Появилось видео задержания бывшего замдиректора ФСИН

27.06 / В МИДе назвали вбросом американской разведки статью NYT об Афганистане

05.09 / В Британии будут выпущены шагающие роботы-уборщики

30.07 / МИД разрабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции на случай, если ситуация с пожарами ухудшится – Кулеба

04.11 / На тестах замечена внедорожная версия пикапа Ford Maverick

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика