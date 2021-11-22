Мнение: О PR- и QR-войне со своим народом + ответ антива

Ну вот и первый пошёл. Регион в смысле. Как уже остроумно заметили коллеги «Казань сQRвилась». По решению правительства Татарстана, с 22 ноября в республике запрещен проезд пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кода о вакцинации, перенесённом COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.

Решение принято, ага. И открылся портал в ад.

Картины из Казани апокалипсические.

конфликты из-за QR-кодов, введенных в общественном транспорте. Есть примеры, когда словесные перепалки перерастают в драки. Кондукторы получают различные травмы. Видеокадры и рассказы очевидцев публикует телеграм-канал «ВТП|ВТатарстанеПоймут».

В одном ролике контролёр, проверяющий наличие сертификатов, кричит на пассажиров автобуса. Он возмущается, что его называют «чуркой» и заявляет, что новые правила проезда в общественном транспорте придумал не он. В автобусе №43 женщине-кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, напавший пытался проехать по чужому проездному, а когда его попросили оплатить проезд, стал проявлять агрессию. В завязавшемся споре мужчина ударил головой в лицо кондуктора, после чего скрылся. Женщина вызвала полицию и скорую, медики наложили ей несколько швов. А в автобусе №31 пассажир в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора и брызнул в глаза из перцового баллончика.

По данным МУП «Метроэлектротранс», за несколько часов утром 22 ноября из транспорта в Казани высадили более 500 пассажиров, у которых не было сертификатов. Муниципальные работники рассказали, что на улице Серова сегодня встали трамваи из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. В метрополитене похожая ситуация — перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

По информации местных СМИ, кондукторы проверяют QR-коды на более загруженных маршрутах общественного транспорта. Им помогают дружинники.

Но, кажется, скоро придётся вводить Росгвардию. Или отменять QR.

Собственно, это как раз чёткий ответ на претензию антиваксеров по поводу того, почему летом московские власти смело ввели QR-коды в ресторанах, но не в метро. Одного прошлогоднего опыта, когда полицейские вздумали во время весеннего «некарантина» проверить спецпропуска у пассажиров на одной из станций метрополитена, хватило с избытком. Тогда, кстати, ситуация с риском взлёта заболеваемости сложилась даже хуже, чем если бы беспропускникам разрешили проезд: толпа, крики, масок нет – заражайся по самое не хочу.

Теперь в Казани решили наступить на те же грабли.

Одного московского «провала» оказалось мало? Надо повторить масштабней?

Ну и вопрос-опрос

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