 

Невролог рассказал о причине и борьбе с болью по всему телу после COVID-19

22.11.2021, 16:40, Разное
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Каждый десятый переболевший коронавирусом человек сталкивается с болью, возникающей в разных частях тела. Невролог Ойбек Тургунхужаев пояснил, что эти неприятные симптомы могут свидетельствовать о развитии фибромиалгии.

По словам Тургунхужаева, это заболевание возникает из-за негативного воздействия коронавируса на центры головного мозга, отвечающего за противоболевую реакцию. В результате человек может испытывать боли лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, а также испытывать проблемы со сном, нарушения мышления и быстро уставать. При наличии этих симптомов невролог рекомендует обратиться к врачу, который пропишет противоэпилептические препараты и антидепрессанты с обезболивающим действиям. При необходимости специалист также назначит лечебную физкультуру и психотерапию, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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