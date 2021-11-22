 

В Махачкале приземлился самолет с трупом на борту

22.11.2021, 16:40, Разное
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Один из пассажиров приземлившегося в Махачкале самолета Boeing оказался мертвым. Предположительно, он умер на борту воздушного судна.

После приземления в салоне авиалайнера заметили мужчину, который не торопился покидать борт. Члены экипажа решили, что пассажир спит и попытались его разбудить, однако он так и не пришел в сознание. Позже выяснилось, что у мужчины был рак легких, он проходил лечение в Московском клиническом научном центре имени Логинова. После обследования и сбора анализов тело умершего передали родственникам, сообщает телеканал “Царьград”.



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