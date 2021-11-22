В сети появилась информация о смартфоне Realme GT 2 Pro

Как сообщают сетевые источники, компания Realme готовит к презентации новую версию смартфона GT 2 Pro. Она, по словам экспертов, станет последователем модели GT 5G, представленной тем же производителем весной текущего года. Хотя об этом легко догадаться и по самому названию.

Сетевой инсайдер утверждает, что презентация обновленной версии мобильного гаджета намечена на начало 2022 года. По его данным, конструкция гаджета основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 898. Впрочем, с этим согласны не все. Другие источники говорят о возможности использования 888-й модели чипа.

Однако все сошлись во мнении, что разработчик обязательно проведет ряд важных усовершенствований. Также предполагается использование быстрого зарядного устройства мощностью 125 Вт.