В сети появилась информация о смартфоне Realme GT 2 Pro

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22.11.2021, 16:22, Новости дня
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Как сообщают сетевые источники, компания Realme готовит к презентации новую версию смартфона GT 2 Pro. Она, по словам экспертов, станет последователем модели GT 5G, представленной тем же производителем весной текущего года. Хотя об этом легко догадаться и по самому названию.

Сетевой инсайдер утверждает, что презентация обновленной версии мобильного гаджета намечена на начало 2022 года. По его данным, конструкция гаджета основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 898. Впрочем, с этим согласны не все. Другие источники говорят о возможности использования 888-й модели чипа.

Однако все сошлись во мнении, что разработчик обязательно проведет ряд важных усовершенствований. Также предполагается использование быстрого зарядного устройства мощностью 125 Вт.



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