 

На рынок вышел новый TV-процессор Pentonic 2000

22.11.2021, 16:22, Новости дня
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Состоялась презентация новой модели телевизионного процессора Pentonic 2000. Как поясняют в компании MediaTek, являющейся разработчиком данного устройства, оно предназначено для современных TV-гаджетов с разрешением картинки на экране 8К.

По поводу анонса производитель распространил специальный пресс-релиз. В нем, в частности, описаны основные технические характеритики нового процессора.

Так, частота смены кадров на экранах с данным чипом достигает 120 Гц. Также мы узнаем о высокоскоростном хранилише UFS 3.1 и о том, что процессор был выпущен по современной технологии 7 нм. Пользователи получат новые функции. Можно настраивать не только «картину в картинке», но и «картинку рядом с картинкой».



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