Взрыв прогремел в двухэтажном доме в Махачкале

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22.11.2021, 16:08, Новости дня
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В результате взрыва бытового газа в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале, предварительно пострадали три человека, сообщили в экстренных службах.

«В 15.17 от службы 112 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме по адресу: г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 3а. Пострадало, ориентировочно, три человека» – говорится в сообщении ГУМЧС РФ по Дагестану.

По информации ведомства, произошло возгорание дома, строение частично разрушено.

Напомним, 25 октября на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа. В пресс-службе Минздрава Татарстана Число сообщили, что одна пострадавшая скончалась.



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