Лукашенко исключил переговоры с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.

«Я могу параллель провести. Вот как только [президент РФ Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.

По его мнению, «Навальный – это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». «Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – отметил президент Белоруссии.

Также Лукашенко назвал предателями представителей белорусской оппозиции, отметив, что никаких переговоров вести не планируется.

«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит». «Это не оппозиция, это предатели», – сообщил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству РФ и НАТО и перерастет в ядерную.

В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.