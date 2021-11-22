ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе

Евросоюз работает над точечными и эффективными мерами реагирования на ситуацию на границе Польши и Белоруссии, они ожидаются на этой неделе, сообщил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.

«Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе», – цитирует РИА «Новости» Вархеи.

По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию. Также усилена международная кампания для сдерживания миграционных потоков.

Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.