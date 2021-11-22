В Совфеде призвали предать преступления Украины в Донбассе максимальной огласке

Военные преступления Украины в Донбассе требуют активного освещения в информационном пространстве. Именно поэтому недавние обращения граждан ДНР в международные инстанции крайне важны, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее уроженцы Донбасса Виктор Баркалов и Вадим Шулак направили в целый ряд организаций иски с требованием провести расследование зверств украинских силовиков, жертвами которых стали мирные жители народных республик. Обвинения вплоть до геноцида русского населения по этническому признаку были выдвинуты как в адрес действующей украинской власти, так и в отношении экс-президента Петра Порошенко.

По словам Владимира Джабарова, подобные обращения граждан ДНР более чем оправданы.

«Если ОБСЕ молчит и не замечает бомбежек мирного населения, школ и других социальных объектов, если некоторые страны-гаранты Минских соглашений, а именно Франция и Германия, не могут остановить такие преступные действия Украины, значит, остается лишь обращаться к международным организациям, чтобы добиться справедливости. Это и было сделано и, безусловно, такое должно всеми поддерживаться», — сказал он.

Никакие преступления Киева в Донбассе не должны скрываться, подчеркнул Джабаров. Он напомнил, что жертвами преступлений Украины становятся простые люди, которые страдают только из-за того, что хотят жить на своей земле.

«Они хотят дружить с Россией, перемещаться по своей территории и что самое главное, говорить на родном языке — русском. Поэтому нужно поднимать и освещать все события, которые могут помочь этим людям. Это правильно», — резюмировал сенатор.