 

Врач Зайцев рассказал, могут ли другие штаммы COVID-19 самоуничтожаться как «Дельта»

22.11.2021, 16:00, Разное
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Лор-врач Владимир Зайцев рассказал, смогут ли самоуничтожаться по аналогии с «Дельтой» другие штаммы COVID-19. Коронавирус мутирует не только в агрессивную, но и в обратную сторону.
Ученые из Японии заявили, что число новых случаев коронавируса в стране за последнее время сильно снизилось. Такая статистика связана с тем, что дельта-штамм из-за постоянных мутаций самоуничтожился. По факту «сломались» главные особенности этого вида COVID-19. Благоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается и-за высоких темпов вакцинации в стране.

По словам Владимира Зайцева, нет никаких поводов не доверять японским медикам. Инфекционные возможности могут снижаться на фоне объема всех мутаций. Ситуация по аналогии с Японией возможна. Время не стоит на месте – штаммы могут мутировать в более слабую сторону.
Важной является и реакция организма человека на фоне вакцинации. Люди с началом пандемии начали больше переживать за свое здоровье. Они принимают витамины, правильно питаются, соблюдают все профилактические мероприятия.

Зайцев отметил, что в будущем коронавирус не будет таким «актуальным», как сейчас. Многие штаммы постепенно идут на ослабление, пишет портал Nation News.



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