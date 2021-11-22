Светлана Дружинина: Фамилия Руслановой отражала дух победителей

Режиссер Светлана Дружинина прокомментировала смерть актрисы Нины Руслановой. По словам знаменитости, фамилия артистки отражала дух победителя.

Нины Руслановой не стало 21 ноября. Светлана Дружинина считает, что на характер и успех актрисы в профессиональной сфере во многом сказалась ее фамилия. Последняя была дана Руслановой в детдоме, где воспитывалась. Вместе с ней ей достался самый настоящий русский дух.

Нина Русланова часто работала со Светланой Дружининой. Актриса замечательно работала на съемочной площадке, вела себя организованно и дисциплинированно.

Напомним, что Нина Русланова отказывалась от госпитализации, но все-таки 11 ноября оказалась в больнице. Некоторые источники сообщают, что смерть артистки наступила в результате продолжительной болезни. Также имеется неподтвержденная информация, что Русланова скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, пишет портал «Политэксперт».