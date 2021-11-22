Светлана Дружинина: Фамилия Руслановой отражала дух победителей
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Режиссер Светлана Дружинина прокомментировала смерть актрисы Нины Руслановой. По словам знаменитости, фамилия артистки отражала дух победителя.
Нины Руслановой не стало 21 ноября. Светлана Дружинина считает, что на характер и успех актрисы в профессиональной сфере во многом сказалась ее фамилия. Последняя была дана Руслановой в детдоме, где воспитывалась. Вместе с ней ей достался самый настоящий русский дух.
Нина Русланова часто работала со Светланой Дружининой. Актриса замечательно работала на съемочной площадке, вела себя организованно и дисциплинированно.
Напомним, что Нина Русланова отказывалась от госпитализации, но все-таки 11 ноября оказалась в больнице. Некоторые источники сообщают, что смерть артистки наступила в результате продолжительной болезни. Также имеется неподтвержденная информация, что Русланова скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, пишет портал «Политэксперт».
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