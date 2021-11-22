Французская публицистка – продажа госдолга Китаю ставит под вопрос суверенитет Франции

Сегодня французская общественность ничего не знает об иностранных кредиторах своего государства, констатирует на страницах Le Monde публицистка Аньез Вердье-Молинье. А между тем в руках зарубежных инвесторов находится больше половины государственных облигаций Франции, предупреждает автор статьи, напоминая, что одним из главных держателей французского госдолга является Пекин. Автор задаётся вопросом, имеют ли право в этих условиях французы ссориться с Китаем.



Reuters

Вопрос о кредиторах Франции может показаться безобидным, однако на деле сегодня ответить на него практически невозможно, отмечает на страницах Le Monde публицистка Аньез Вердье-Молинье. По её словам, в парламенте нет информации по этому вопросу, а представители Минфина, когда их спрашивают об этом, уходят от ответа. «Пенсионеры государственной службы имеют право знать, кто платит им пенсии. Наши миллионы государственных служащих имеют право знать, Центробанки каких стран выплачивают им зарплату», — настаивает автор.

Как отмечает публицистка, французы считают, что Европейский центральный банк скупает все долговые облигации их страны, однако они ошибаются: на деле ЕЦБ выкупает только около половины из них. По словам министра по делам бюджета, иностранные инвесторы «по-прежнему составляют 65% держателей французского долга».

Если верить цифрам, циркулирующим в Минфине, от €250 миллиардов до €300 миллиардов из государственного долга Франции удерживается Китаем. Трудно сказать, близка ли эта цифра к реальности, однако она вызывает вопросы, отмечает автор. Как напоминает публицистка, Китай также владеет облигациями госдолга США на сумму более €1 трлн (чуть менее 4% долга США до кризиса, связанного с COVID-19), что заставляет некоторых считать этот факт оружием в руках Китая для ведения переговоров с Соединёнными Штатами. «Что тогда говорить о Франции? Имеем ли мы ещё право ссориться с Китаем?» — задаётся вопросом автор статьи.

Как напоминает Вердье-Молинье, даже страны с самым высоким уровнем задолженности, такие как Япония или Италия, заботятся о том, чтобы не передавать большую её часть в руки иностранцев. В настоящее время Франция торгует облигациями государственного долга на сумму €3 трлн. «Перед нами стоит вопрос о «приемлемости» французского госдолга, а также вопрос о суверенитете Франции. Поэтому именно сейчас мы должны ограничить международное владение нашим государственным долгом», — настаивает автор статьи.

Исходя из опасной поговорки: «у нас дефицит, как в Италии, и процентные ставки, как в Германии», Франция позволила своим государственным финансам истощиться, констатирует публицистка. Она предлагает провести публичные дебаты в Национальной ассамблее и сенате по вопросам, связанным с иностранным владением французскими гособлигациями. «Минфин должен пролить свет на тех, кто, покупая наш долг, фактически владеет частью нашего будущего. Это вопрос государственных финансов, а также суверенитета и геополитической свободы», — призывает Вердье-Молинье.