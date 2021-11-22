Бузаров: Минреинтеграции долго не публиковало отчеты о своей деятельности. Надеюсь, Верещук разберется в бесконечных нарушениях и проведет аудит

Что скрывает и кого покрывает Министерство реинтеграции?

Еще в декабре 2020 года на запрос общественной организации “Киевстратпро” о предоставлении копий документов о проведенных в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины внутренних аудитах, министерство ответило, что аудиторские отчеты являются служебной информацией, а следовательно, доступ к ним ограничен с целью защиты репутации или прав людей и предотвращения разглашению информации, полученной конфиденциально, а также что вред от обнародования этой информации преобладает общественный интерес в ее получении.

Контрольной группе Счетной палаты при проведении аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству по вопросам ВОТ и ВПЛ Украины на мероприятия по реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения в единое конституционное пространство, такие материалы внутреннего аудита предоставлены не были.

По каким причинам руководство министерства так активно защищало результаты внутреннего аудита? Существуют ли вообще документы, свидетельствующие о его проведении? Чью репутацию могут испортить имеющиеся в отчетах данные? Ответов на эти вопросы в публичной плоскости нет.

Но нельзя не отметить, что в сентябре 2021 года при согласовании антикоррупционной программы Министерства реинтеграции Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции указано, что министерство обязано разработать порядок проведения внутреннего аудита и опубликовать на официальном сайте результаты проведенных внутренних аудитов.

Но на сегодняшний день на сайте Минреинтеграции продолжают отсутствовать аудиторские отчеты, что, безусловно, наводит на мысль об их отсутствии либо намеренном сокрытии информации о нарушениях, содержащихся в этих отчетах, и фамилий людей, ответственных за эти нарушения.

Первым обещанием Ирины Верещук после назначения ее на должность министра реинтеграции было проведение аудита деятельности министерства за предыдущий период. Очень надеюсь, что Ирина Андреевна начнет свою деятельность с выполнения обещаний и разберется в бесконечных нарушениях в деятельности министерства с целью избежать их в своей работе. Тем более, участники общественной инициативы “Донбас – Донбасс” уже подготовили анализ некоторых направлений деятельности министерства, который был передан новому министру во время презентации стратегии реинтеграции внутренне перемещенных лиц 11 ноября.

Источник: “ГОРДОН”

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