 

“Команда супергероев Украины”. Бацман показала “рыцарское” фото с Гордоном, Аваковым, Комаровским, Гройсманом, Шустером и Елизаровым

22.11.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сфотографировались они на острове Тракай в Литве, где 19–20 ноября проходил форум “Будущее демократии”. У всех в руках средневековое оружие.

“А я вся в белом”, – подписала снимок Бацман.

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10224737276650873

Подписчики бурно отреагировали на такой общий снимок.

“Команда супергероев Украины”, – отметил пользователь Дмитрий Иванов-Нечипоренко Листерман.

“Та еще банда. Прячься, кто может”, – написал Александр Швец.

Еще одно фото почти в таком же составе, но без Бацман опубликовал и Аваков в своем Facebook с подписью: “Да-да, это именно то, о чем вы подумали”.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4609114362511967

Также экс-министр внутренних дел показал селфи с Комаровским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / НАБУ подготовило проекты подозрений экс-нардепам от БПП Кононенко и Грановскому

11.08 / Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

18.01 / Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц

28.04 / Боррель: У ЕС нет компетенции отключить Россию от SWIFT

30.10 / Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

26.06 / Видео: В чем суть основных поправок в Конституцию

04.02 / «Большой сюрприз» — El País о том, как вакцина «Спутник V» завоевала Латинскую Америку

29.07 / Общество: Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

06.12 / Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика