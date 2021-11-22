“Команда супергероев Украины”. Бацман показала “рыцарское” фото с Гордоном, Аваковым, Комаровским, Гройсманом, Шустером и Елизаровым

Сфотографировались они на острове Тракай в Литве, где 19–20 ноября проходил форум “Будущее демократии”. У всех в руках средневековое оружие.

“А я вся в белом”, – подписала снимок Бацман.

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10224737276650873

Подписчики бурно отреагировали на такой общий снимок.

“Команда супергероев Украины”, – отметил пользователь Дмитрий Иванов-Нечипоренко Листерман.

“Та еще банда. Прячься, кто может”, – написал Александр Швец.

Еще одно фото почти в таком же составе, но без Бацман опубликовал и Аваков в своем Facebook с подписью: “Да-да, это именно то, о чем вы подумали”.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4609114362511967

Также экс-министр внутренних дел показал селфи с Комаровским.

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Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

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