 

“Так устроен человек, так устроен мир”. Янукович написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана

22.11.2021, 15:54, Новости дня
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В своем обращении Янукович назвал Украину “самой бедной и нестабильной страной на континенте”, а промышленный потенциал “практически разрушенным”, заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, а “мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену”, не наступил.

Значительную часть текста экс-президент посвятил утверждению, что создание какого-либо нового формата переговоров по ситуации на Донбассе без России не даст результатов. Он считает, что Вашингтон, Берлин и Париж также не видят перспектив в таких переговорах без участия России, а официальный Киев “пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии”.

Экс-политик призвал не рассчитывать на поддержку США и ЕС, а построить новую стратегию, основанную на нейтральном статусе государства “под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав”; разработке новой стратегии социально-экономического развития Украины; борьбе с коррупцией и организации “справедливого незаангажированного суда”, а также “сказать украинцам правду о событиях на Майдане”.

“Тропинки протаптываются к цели по кратчайшей прямой. Если тропа окажется под водой из-за паводка или, не дай бог, из-за пожара, люди пойдут обходным путем. Но как только вода спадет, а огонь угаснет – все вернется на пути свои. Так устроен человек, так устроен мир”, – завершил Янукович свое обращение.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2122393637916955&id=100004390189138

В феврале 2020 года Янукович также написал послание украинцам, посвященное годовщине Майдана. В нем он заявил, что первые шаги президента Владимира Зеленского “дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране”, и пообещал “делать все, чтобы страна не упустила эту надежду”.

Следующее обращение он приурочил к 30-й годовщине независимости – признал, что при его власти “совершались ошибки, иногда достаточно серьезные”, а также назвал Революцию достоинства 2014 года “государственным переворотом” и заявил об “антироссийской истерии” в Украине.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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