Талибы запретили афганским женщинам появляться в телевизионных драмах

Талибы выпустили правила для афганских телеканалов, которые предписывают журналисткам и женщинам-ведущим появляться в эфире в платках. Под запрет попали комедийные и развлекательные шоу, которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев. “Талибан” также настаивает на том, чтобы не транслировались иностранные фильмы, пропагандирующие иностранные культурные ценности.

ВВС отмечает, что афганские телеканалы показывают в основном зарубежные фильмы.

Член организации журналистов Афганистана Худжатулла Муджаддеди сказал, что введение новых ограничений было неожиданным. По его словам, некоторые правила непрактичны, в случае их выполнения вещательные компании будут вынуждены закрыться.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской “полиции нравов”.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

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