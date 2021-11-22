 

“Такое сексуальное тело”, “Что за бомба?”. Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини

22.11.2021, 15:54, Новости дня
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“Долгожданный выходной”, – подписала она фото.

“Горячо! Горячо!” – отреагировали пользователи сети.

“Такая красивая женщина и такое сексуальное тело”, – оценили поклонники.

“Что за бомба?” – прокомментировали фото фолловеры.

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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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