“Такое сексуальное тело”, “Что за бомба?”. Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
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“Долгожданный выходной”, – подписала она фото.
“Горячо! Горячо!” – отреагировали пользователи сети.
“Такая красивая женщина и такое сексуальное тело”, – оценили поклонники.
“Что за бомба?” – прокомментировали фото фолловеры.
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Контекст:
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.
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