 

Санитарный врач рассказал об отличии иммунитета от вакцины и от перенесенного ковида

22.11.2021, 15:46, Разное
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В настоящее время доподлинно неизвестно, обеспечивает ли вакцинация более сильный иммунитет от COVID-19, чем сама перенесенная коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По словам Козловских, уровень иммунитета зависит, в первую очередь – от иммунной системы человека. Однако медик считает, что обрести защиту от ковида лучше с помощью вакцинации, поскольку этот способ не связан с рисками для здоровья и жизни и потому является более “мягким”, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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