В Татарстане вооружат кондукторов

После нескольких нападений на кондукторов и контролёров общественного в Татарстане власти решили защитить работников и вооружить их. С завтрашнего дня они начнут выходить на работу с табельным оружием, им в помощь также направят ветеранов Вооружённых сил и органов внутренних дел.

“Подонкам легко нападать на безоружную пенсионерку, но если это будет пенсионерка с АКСУ, прошедшая двухчасовые курсы владения оружием – это изменит правила игры”, – считают в местном Минтрансе.

Пассажиров без QR-кодов предписано доставлять в полицейские участки или в специально оборудованные зоны на автотранспортных предприятиях, где их проверят на причастность к совершению других преступлений.

Ожидается, что новые меры также снизят число попыток безбилетного проезда и порчи интерьеров транспорта.

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