Саратовская облдума наградит депутата Рашкина за спасение продовольственной программы области

На прошедшем пленарном заседании Саратовской областной думы принято решение о награждении званием “Почетный гражданин” и денежной премией в размере МРОТ депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. С такой инициативой выступила фракция “Зеленые” регионального законодательного собрания.

В ходе прений областные депутаты отметили, что резко возросшая популяция лосей, которым не хватает корма в лесах, стала настоящей угрозой посевам. Крупные звери буквально уничтожали поля и бахчи, поедая всходы и вытаптывая насаждения.

Благодаря отважным действиям Рашкина, удалось спасти программу “10 миллионов пудов пшеницы в закрома Родины”, подчеркнули народные избранники.

Напомним, что депутат парламента Рашкин был задержан с тушей лося в багажнике. Тогда правоохранители неправильно истолковали ситуацию и принесут извинения.

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