 

Смартфоны iPhone 12, у которых появились проблемы со звуком, отремонтируют бесплатно

22.11.2021, 15:28, Новости дня
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Ранее в сети появилась информация о том, что в смартфонах из линейки iPhone 12 начали появляться одни и те же проблемы со звуком. Изучив ситуацию, представители компании Apple решили провести бесплатный ремонт гаджета в каждом их таких случаев.

Поэтому владельцам двенадцатых iPhone в случае появления неисправности такого рода следует обратиться в авторизированный сервисный центр.

Как сообщили представители «Яблочной» компании, дефекты могут проявляться в аппаратах, выпущенных между октябрем 2020 года и апрелем 2021-го. Неисправности были замечены даже в дорогих версиях iPhone 12 Pro. Как правило, они проявляются в том, что во время звонка смартфон не издает звук. Подробности можно узнать на официальном сайте производителя.



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