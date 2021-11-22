 

Разработчики USB-C протестуют против единого стандарта разъема

22.11.2021, 15:28, Новости дня
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По словам разработчиков USB-C, введение единого стандарта разъема, о котором в последнее время ведется много разговоров и в сети, и в экспертной среде, навредит всему рынку электроники.

По мнению противников идеи, ее воплощение может вообще затормозить технических прогресс. К данному мнению присоединился и Джеффри Рейвенкрафт, руководитель организации USB-IF, занимающейся вопросами сертификации.

Напомним, что ранее ряд заинтересованных лиц выдвинули идею о создании на рынке ЕС единого стандарта для разъемов USB. Но пока рассматривали вопрос, оказалось, что параметры, предложенные в стандарте, уже устарели. Например, устройства в этом случае не смогут поддерживать быстрые зарядные устройства последнего поколения.



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