Мнение: Письмо: “Дали жару в парке”

Есть такие люди, “путешественники”.

В кавычках, потому что они не шествуют по пути, а летят на самолетах и живут в отелях, и потому еще, что поездки по странам никак не связаны с их работой и учебой, это просто досуг.

Досуг этот не то что совсем бесполезный: они посещают музеи и дегустируют национальную кухню, но польза от такого потребительского досуга во много раз меньше ресурсов, которые в него вливаются. На поездки тратятся все заработанные деньги, большая часть свободного и несвободного времени, жизнь посвящена не прокачке ресурсов, а “путешествиям”.

Когда какому-то досугу посвящена жизнь, это называется аддикция, и такая аддикция ест человека примерно так же как все другие, не так быстро как химические аддикции, но и более незаметно, коварно.

Такие люди тупеют, мышление их становится поверхностным, праздным, память короткой, они не строят прочных связей ни в какой сфере, поэтому ресурсы их постепенно разрушаются, и им приходится путешествовать все чаще, чтобы заткнуть свою дыру привычными развлечениями.

В самом начале такой аддикции любовь к поездкам ощущается как стимул для прокачки имиджа и даже для творчества, но по итогу их ресурсы деградируют, потому что большинство ресурсов требуют оседлого образа жизни и концентрации внимания.

У кочевых народов плохо развивалась культура.

Пандемия К обострила у многих людей тягу к путешествиям. Почему это произошло, кто понимает?

bondarenko_as

Эволюция, здравствуйте!

Пишу письмо в надежде на разбор, так как каждая моя история с мужчиной – это сплошные вопросы в моей голове. Когда читаю письма других авторов, то как-будто понимаю, о чем речь, но разобраться в своих ситуациях не получается.

Немного обо мне – 26 лет, осенью сделала курс и сменила работу на более высокооплачиваемую, немного освободила время на жизнь, исключив подработки (очень хочу построить отношения, жить с любимым человеком). Последний год в основном живу в разных странах – работать удаленно и путешествовать было мечтой. При этом дома – в Москве, я живу у мамы. Много раз порывалась снимать жилье, но всегда делала выбор в пользу путешествий.

Финансами я распоряжаюсь не очень грамотно – могу залазить в кредитку, сбережений нет – все, что заработала, трачу. На 2022 год поставила цель сформировать подушку безопасности и, видимо, есть смысл осесть в Москве, снять квартиру и «вить гнездо» уже в одном месте. Последние отношения закончились 4 года назад (были вместе с моих 14, но мы то сходились, то расходились, тот парень делал предложение выйти замуж вместе с переездом в Питер, но в итоге не сложилось). После этого общение завязывалось в основном в путешествиях, но сходило на нет в итоге.

(У автора создается иллюзия, что шарахаясь по разным странам она расширяет круг знакомств. На самом деле она занимается секс-туризмом, в основном. Знакомства в туристических поездках бесперспективны в плане отношений. Понятно почему? К тому же по факту у автора в жизни нет ничего, кроме фото из поездок и иллюзии яркой жизни. Кто же захочет объединить свои ресурсы с ее ничем? А брак – это объединение ресурсов, не забывайте)

В сентябре в Тбилиси на СЗ я познакомилась с Р. Он пилот из Лиссабона, красивый и очень остроумный. Я знаю, может быть, пару человек, с которыми мне настолько смешно говорить. Помню, что после первой встречи написала подруге, что у меня было лучшее свидание в жизни – первое и последнее (я старалась настроить себя на то, что вряд ли увижу его еще раз, хоть и хотела очень). Мне кажется, я влюбилась сразу в тот первый день. На свидании мы просто пили кофе, потом сидели в баре, болтали и смеялись, потом Р. сказал «иди сюда», поцеловал, и у меня тогда даже голова закружилась. Предлагал поехать к нему в отель, в том числе обещая, что ничего не будет 🙂 В общем, в отель я не поехала, иначе рыдала бы потом неделю, но мы все-таки дали немного жару в парке 🙂 Разошлись по домам прямо перед его рейсом домой. Потом переписывались – не каждый день, но часто, много смеялись. Так прошло 2-3 недели, последний раз почти весь вечер и ночь переписывались перед моим возвращением в Москву.

(После отеля она бы рыдала, а после “жара в парке” ставит довольный смайлик. По факту же что так, что этак, она выглядела как девушка легкого поведения, без кола и без двора, но с чемоданом)

Когда я вернулась, то проверила варианты попасть в Португалию и как раз смогла взять билеты на бонусы за другие ранее отмененные рейсы. Р. ничего не говорила, тк он не звал меня (были какие-то отдельные фразы по этому поводу, но никаких реальных предложений) и не хотела, чтобы он чувствовал какое-то давление. В это же время он перестал писать. Я не понимала, что произошло, очень переживала, думала о нем каждый день, но не писала сама, так как это казалось неуместным. Решила оставить это до моего прилета – надеялась, что прилечу, и он захочет встретиться. Но через месяц (еще в Москве) получила от него длинное сообщение, где он писал, что думал обо мне и говорил с одним человеком обо мне накануне, сказал, что скучает. Я ответила, что тоже соскучилась по разговорам с ним и что-то вроде «надеюсь, кирпич не свалится мне на голову, так как это утро слишком счастливое для этого». Продолжили общаться так же, как до этой паузы в месяц.

(У автора пока не тикают часики, а многие девушки и с тикающими часиками, путают отношения и переписки. Во время переписок фигура их собеседника растет, с ним связываются картины будущего и планы на жизнь, в то время как собеседник использует переписку для саморефлексии, в основном. Чтобы с вами связывали будущее, вы должны вносить в эти планы нечто полезное человеку и такое приятное, что ему не дадут другие)

В одном из разговоров в ответ на его фразу «что нужно сделать, чтобы ты приехала сюда? жениться?» (это было все снова в шутку, мы иногда шутили про кольца по почте и мачо-детей с усами), я все-таки сказала, что у меня есть билеты в Лиссабон, но я пока не уверена из-за всех этих правил, что смогу прилететь. Он ответил, что если я приеду в Португалию или еще куда-то в ЕС, то он бы взял отпуск и тд. Но в целом по переписке я не очень поняла его реакцию, поэтому не поднимала тему больше. Уже по факту выложила сториз из аэропорта, на которое он спросил, куда я лечу, и я рассказала куда и когда. Р. в это время был на рейсах, в основном на Аляске. Сказал, что будет в Лиссабоне через неделю.

За день до дня Х Р. предложил встретиться, спрашивал, в каком районе я остановилась и всякие такие детали. Я была в предвкушении, очень радостная. Вечером мы снова переписывались, шутили (стоит сказать, что это часто всякие колкости в сторону друг друга, на которые я иногда в шутку обижалась), вот и в этот раз я написала, уходя ужинать с другом из хостела, что-то вроде «оставляю тебя с твоей вредностью и иду есть с такими же милыми людьми, как я». Во время ужина я видела от него сообщения, в тч был какой-то удаленный вопрос и пропущенные звонки (что было необычно), подумала, что может он как-то серьезно воспринял мое последнее сообщение.

(Он воспринял сообщение серьезно, как серьезные щипцы. Потому что автор прилетела в его город, а ему не хотелось с ней встречаться. Не хотелось из-за того, что ее ожидания во много раз превышали то, что он мог ей дать)

Но отвечать было совсем неудобно, решила, отвечу после. По пути в хостел записала ему голосовое, спросила, что происходит, рассказала, где была и тд. Он прохладно, но поддержал разговор, расспросил про ресторан и все-таки задал тот удаленный вопрос – спросил, использую ли я какие-то дейтинг приложения тут. Я сказала, что да, но не встречалась ни с кем, тк общаюсь с ребятами из хостела (тут я соврала – я была на свиданиях).

(Автор не теряет времени даром, собирает ЗППП. Она прилетела в город героя и теперь делает вид, что оказалась там случайно и ничего не имела в виду. Это как называется, кто скажет?)

Далее такой диалог:

Р: я не знаю, что еще сказать

Я: я тоже немного озадачена

Р: что ты хочешь от меня?

Я: что ты имеешь в виду…

Р: ты в пижаме?

Я: да, вечер странных вопросов…

Р: секси. Спускайся вниз.

Я: ????? *и побежала с трясущимися руками вниз*

(“Сильные и независимые”, то есть демонстративно такие, почему-то всегда по факту оказываются ковриками. Как думаете, почему?)

Он был серьезный, сказал, что его трясет. Вручил мне сувенир из Аляски, рассказал, что хотел сделать сюрприз, поэтому расспрашивал про локацию хостела и ресторана, поэтому звонил и тд и потом увидел меня в приложении, разозлился, обсудил с другом, какая я сякая. Я сказала, что мне жаль, что так получилось, объяснила, почему не отвечала на звонки. Еще раз сказала, что не встречалась ни с кем оттуда, но добавила, что в городе я одна, мне хочется общаться и приложение для меня в первую очередь возможность не слоняться одной по городу вечерами.

(Здесь у нее тяжелая артиллерия, она прижала в его угол и поставила ему ультиматум, угрожая отдаваться другим, если он не будет с ней встречаться. Но автору кажется, что она в границах отвечает на его щипцы. Откуда у нее такая подмена в голове, видите?)

Потом я поцеловала его, но показалось, что это было зря. Спросил, зачем я приехала – просто увидеть город или его? Я сказала, что хотела провести зиму в тепле, но также ехала с мыслью, что он здесь, что он мне нравится, и я хотела встретиться.

(Хотела провести зиму “в тепле”, но от скуки и праздности встречается с мужчинами. Вот какой образ автор рисует и почему-то считает, что этот образ завлекательный, а не отвратительный)

Поговорили, постояли молча, потом я сказала, чтобы он ехал домой отдыхать (у него был 24ч перелет с тучей пересадок), он просил поехать с ним, сказал, что если я не хочу, то ничего не будет, а он просто хочет меня обнять. Если бы я начала собирать вещи, то разбудила бы всю комнату – использовала это как аргумент для отказа. Мы немного прошлись, потом посидели в машине, обсудили еще раз всю ситуацию, я снова отметила, что это я приехала в его страну и, мне кажется, это должно что-то значить.

Разошлись, договорившись встретиться на след.день и, мне показалось, разобравшись со всем. Но на утро он отвечал прохладно, при этом снова предложил вечером встретиться, обозначили кто когда примерно освободится. Когда я написала, что закончила, он пропал.

Я подумала, что он мог уснуть и встретилась с другом, но с каждым часом молчания все мрачнела и мрачнела. Около 20:00 Р. ответил, что спал пол дня, но уже не предлагал увидеться. Я написала, что так и подумала, дальше просто спросил как мой день, я отвечала сухо. Около 21:30 написала, что теперь моя очередь спать. Он предложил встретиться завтра, я сказала, что мне нужно работать (мне было обидно, думала, что сон не был единственной причиной его игнора), сказал дать ему знать, когда будет время и тд. Спать я не могла, чувствовала, что устала безумно, но могла только реветь.

(“Сильная женщина плачет у окна” (с) По факту же автор приехала в город героя и выбивает из него шаги угрозами и шантажом)

В итоге написала ему:

Я: не могу спать с тупым чувством, что что-то опять не так. Я права?

Р (где-то в 5 утра): я ждал с нетерпением своего возвращения, чтобы быть с тобой. Это было просто большым разочарованием увидеть тебя снова в приложении. И я действительно не могу выкинуть из головы вчерашнюю ситуацию.

Я: думаю, нам надо поговорить об этом или, как минимум, мне есть, что сказать. Если ты хочешь меня увидеть, дай знать, когда у тебя будет время

Р: Хорошо, я тоже так думаю. Я дам тебе знать, делай свою работу.

Я: Я закончу в 2-3ч

Р: Договорились

Я не понимаю, что именно стоит ему сказать. Он мне очень нравится и, если бы я отвечала честно на его вопрос «что ты хочешь от меня», то сказала бы, что хочу быть с ним, как-нибудь жить вместе и потом родить мачо-детей.

(Автор думает, что иметь детей от заезжей шлюхи – мечта этого пилота, мужчины в форме. Ох, девушки)

Но все это время было очевидно, что он вообще не в том же месте. Я переживала, что мой приезд – это уже слишком и ходила на свидания только, чтобы не залипать на нем, будучи не уверенной, что он вообще рад мне.

(То есть она чувствовала свой слив и хотела компенсировать его косяками)

Хотя я все равно залипала. И еще я немного злюсь, что оказалась в позиции виноватой – он ничего не обещал, мы не были парой и все, что мы обсуждали – это встретиться на кофе.

Пожалуйста, помогите мне понять, как вести себя дальше? Если вообще он захочет встретиться, а не пропадет опять и уже совсем.

(Слезть с шеи мамы прежде всего, взять квартиру в ипотеку и платить за нее, а не за путешествия. Найти парня в своем городе. Занять свободное время учебой, а не барами. Про пилотов из Лиссабона забыть и закатать губу. Друзья, понятно, в каком случае автор имела бы шанс заинтересовать пилота из Европы?)