Лавров: Москва встревожена из-за позиции Германии и Франции по Минским соглашениям
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Упрямство Германии и Франции в вопросе выполнения Минских соглашений Киевом, вызывает в Москве лишь тревогу, сообщил 22 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: «Давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате», – цитирует Лаврова ТАСС.
По словам российского политика, такая реакция ни к чему не приведет. Упрямство европейских политиков тревожат. Министр отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия украинских политиков.
Напомним, в феврале 2015 года в Минске после переговоров лидеров «нормандской четверки» стороны подписали соглашение по мирному урегулированию конфликта. Комплекс мер по решению этого вопроса получил название Минские соглашения. Идеи до сих пор остаются нереализованными.
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