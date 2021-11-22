В Кремле назвали американские СМИ «трубой» для кампании против России

Некоторые американские СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания… для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что нельзя исключать, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Представитель Кремля отметил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.

Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.