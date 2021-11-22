 

В The Washington Post сравнили Украину с «зубастой козой»

22.11.2021, 15:06, Разное
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В американской газете The Washington Post появилась статья на тему попыток США предостеречь Москву от действий Киева. В данном материале авторы назвали Украину «зубастой козой».
Журналист Дэвид Игнатиус насмешил читателей подобным сравнением. Американцы выразили свое мнение на этот счет. Отмечается, что у Украины всегда присутствовали определенные трудности с созданием правильной государственной армии. Некоторые назвали «бумажным тигром» численность ВС 250 тысяч человек, их реорганизацию и модернизацию.

Как заявил один из пользователей, Вашингтон взял на себя слишком много обязательств в разрешении конфликтов, которые к Штатам не имеют никакого отношения. В данном случае речь идет о напряженной ситуации не только в украинском государстве, но и на Ближнем Востоке, а также Тайване. При этом вряд ли США согласятся вступать в конфликт с Кремлем ради Киева, пишет портал «Политэксперт».



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