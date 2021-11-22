 

Guardian – в английском футболе новый расистский скандал — дискриминация темнокожих и азиатских судей

22.11.2021, 15:04, Новости дня
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Английский судейский корпус полон расистских предрассудков, пишет The Guardian, ссылаясь на досье двух английских судей. В досье утверждается, что многим темнокожим и азиатским судьям не удаётся попасть в высшие дивизионы из-за расизма. Издание отмечает, что в английской футбольной премьер-лиге нет ни одного темнокожего или азиатского рефери.


Reuters

Очередной расистский скандал потряс английский футбол, пишет The Guardian: двое судей составили досье, в котором рассказали о масштабах расистских оскорблений и предрассудков в британском судейском корпусе.

В досье утверждается, что расизм в судейском корпусе британского футбола мешает темнокожим судьям и судьям азиатского происхождения продвигаться вверх по карьерной лестнице. Кроме того, в документе, переданном для рассмотрения в футбольную ассоциацию Англии, содержатся примеры расистских замечаний, используемых сотрудниками, оценивающими возможность повысить арбитра в классе.

«Недостаток разнообразия в судейском корпусе является нашим главным провалом в футболе. Темнокожие и азиатские рефери не пробиваются в элитные дивизионы», — приводит издание слова гендиректора организации по борьбе с расизмом Kick It Out Тони Барнетта.

Как пишет The Guardian, в досье содержится информация о том, что один из сотрудников, занимающихся переводом судей в другие лиги, заявил: «Вы умеете быстро бегать, но на этом ваши умения заканчиваются». Кроме того, в досье утверждается, что низшие уровни английского судейства получили прозвище «кладбище темнокожих», потому что судьям из этнических меньшинств очень трудно пробиться из них в лиги выше рангом.

Как отмечает издание, в английской футбольной премьер-лиге нет ни одного темнокожего или азиатского судьи. Кроме того, в семи высших английских футбольных дивизионах работают всего лишь четверо рефери, представляющих этнические меньшинства.

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что будут расследовать все заявления о дискриминации по расовому признаку. Кроме того в ассоциации отметили, что специальная рабочая группа будет работать над рекомендациями по найму, поддержке и развитию судей любого этнического происхождения.



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