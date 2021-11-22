Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован

Почему не участвовал в Олимпиаде? Из-за разногласий в тренерском совете

– Почему вы не участвовали в последних олимпийских играх в Токио?

– Не отобрался из-за разногласий в тренерском совете федерации. Во время подготовки решили везти на турнир другого парня, думали, если у него не выйдет, то уже меня отправят на второй турнир, так как заслужил. Не буду вдаваться в подробности, в общем, была ситуация, когда можно было бы взять лицензию и представлять категорию на Олимпийских играх. Так как на первом турнире я находился в пике своей формы, шансы взять лицензию, по мнению экспертов борьбы и спорта, были большими.

– Планируете участвовать в следующей олимпиаде?

– Нет, я уже завершаю спортивную карьеру и подаю документы на пост государственного тренера.

Фото: valerchic27 / Instagram

– А что это за пост такой?

– Основным юридическим лицом, заинтересованным в развитии массового спорта и спорта высших достижений, является государство, а осуществляет его политику в этом Министерство молодежи и спорта. Есть должности “государственный тренер”, “главный тренер” и “старший тренер”.

Государственный тренер отвечает за развитие борьбы в Украине, главный тренер – за подготовку и выступление национальных сборных команд на международных соревнованиях, старшие тренера помогают в подготовке главному тренеру.

Гостренер – это больше административная должность, которая является связующим звеном между министерством и федерацией вида спорта.

– Почему вы решили уйти из большого спорта? И что вы почувствовали, приняв такое решение, тем более что отдали спорту почти 25 лет жизни?

– Всему свое время. Несмотря на то, что физически и психологически меня хватило бы еще на один олимпийский цикл точно. За четверть века и четыре олимпийских цикла тренировочной деятельности, где у меня 12 лет подряд была первая позиция в Украине, накопилось много знаний и умений, которые хочется внедрять на полную, а не откладывать в долгий ящик.

Сейчас хочу заняться спортивно-административной работой по развитию борьбы в Украине. Хочу еще больше популяризировать этот вид спорта, чтобы в него приходили дети. Также планирую привлекать спортсменов нашего вида спорта к мероприятиям, которые проводят Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта. Планирую заинтересовывать молодежь борьбой.

Что почувствовал? Немного недостает прежнего режима, конечно, но на данном этапе у меня так много задач, что, если честно, даже нет свободного времени.

За золотую медаль на Олимпиаде у нас солидное вознаграждение – $125 тыс.

– У спортсменов, завершивших карьеру, есть пенсия от государства?

– Раньше ты должен быть минимум шесть лет быть членом национальной сборной, и тогда при достижении суммарного стажа работы в 20 лет ты получал спортивную пенсию. Но сейчас были внесены изменения в законодательство, надо уточнять. Кроме того, чемпионы и призеры Олимпийских игр после завершения спортивной карьеры получают спортивную стипендию, точную сумму пока не знаю.

– На гонорары и призовые в вольной борьбе можно прожить самому и достойно содержать семью?

– Есть помощь от государства, есть премии и призовые… Но на полное обеспечение не хватает. Слава богу, есть тренеры, друзья, спонсоры, меценаты.

Фото: valerchic27 / Instagram

– Вы упомянули, что мечтаете привлечь больше молодежи в свой вид спорта. И при этом честно признаете, что особых денег там не заработаешь. Чем же привлекать юношей будете?

– Во-первых, спорт – это то, что ты делаешь прежде всего для себя. И это тот трамплин, который можно будет использовать, когда закончишь спортивную карьеру. Если разобраться, у нас теннисом, боксом или футболом тоже не каждый может позволить себе заниматься. Там достаточно дорогая амуниция, например. Наш вид спорта в этом смысле более доступен – можно купить борцовки и записаться в ближайшую секцию по борьбе. Кроме того, за золотую медаль на олимпиаде у нас солидное вознаграждение – $125 тыс.

– Сразу выплачивают или растягивают на годы?

– Сразу перечисляют на карточку.

– А в 2012-м за серебро на олимпиаде вы сколько получили?

– $80 тыс. Как тогда, так и сейчас, деньги пришли сразу.

В нашем виде спорта забирают все награды при обнаружении допинга

– Что вы скажите тем, кто уверен: большого спорта давно нет, а есть соревнования фармакологических гигантов, которые напичкивают спортсменов допингами и другими препаратами?

– В нашем виде спорта случаются ситуации, когда забирают все награды при обнаружении допинга. Но в чем особенность именно борьбы? Это сложно-координационный вид спорта по сравнению с циклическими, где ставка делается больше на функциональные возможности организма. Они у каждого спортсмена свои, и когда заканчиваются – тогда в действие вступает фармакология, без нее никак в спорте высших достижений.

Фото: valerchic27 / Instagram

В борьбе же очень важно тактическое и стратегическое мышление. И здесь, в зависимости от философии проведения боя, могут победить абсолютно все. Ни физические, ни технические, ни функциональные данные, которые могут улучшаться разными препаратами, по отдельности у нас принципиальной роли не играют.

Использование гормональных препаратов и стероидов, по мнению экспертов, приносит больше вреда, чем пользы для организма спортсмена. И наш вид спорта не является исключением.

– Насколько в вольной борьбе распространены так называемые договорные матчи?

– Может, и есть, но я, честно говоря, не сталкивался с этим вопросом на международной арене.

– А вам за 24-летнюю спортивную карьеру не предлагали внушительную сумму за договорной матч?

– Нет.

– Как думаете, почему? Может, потому, что в вольной борьбе крутятся не такие деньги, как в футболе или боксе, например?

– Смотря о какой стране мы говорим. В некоторых странах постсоветского пространства выделяется много средств на вольную борьбу.

Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован

– Если я вас спрошу о самых острых проблемах украинского спорта, вы, наверное, назовете хроническое недофинансирование?

– Не сказал бы, что у нас безденежье – на все сборы средства выделяются. Плюс в борьбе есть спонсорство и меценатство от людей, которые неравнодушны к этому виду спорта и помогают его развитию.

Думаю, одна из основных проблем нашего вида спорта – недостаточная разрекламированность. Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован так, как бокс, футбол или теннис. Хотя у нас много олимпийских чемпионов и призеров. То есть у нас есть хорошие традиции, про которые мало кто знает.

С сыном Богданом на Говерле, 2019 год. Фото: valerchic27 / Instagram

Я делаю все для продвижения борьбы в Украине. Например, провожу турниры. Еще до пандемии в них участвовали до 400 детей. Плюс провожу мастер-классы, выступаю на конференциях.

Недавно был на конференции атлетов Европейского олимпийского комитета, посвященной развитию инициативности спортсменов. Это делается для того, чтобы по завершении спортивной карьеры они были адаптированы и для другой работы, связанной со спортивной тематикой.

В общем, пока интересуюсь двумя направлениями работы – развитием и популяризацией борьбы в Украине и разработкой и внедрением программ адаптации для спортсменов, завершивших карьеру и пытающихся устроиться на работу.

– Ваш сын Богдан мечтает стать, как папа, спортсменом?

– Постоянно говорит об этом. Конечно, я хочу для своего сына спортивной карьеры. Хочу создать для него все те условия, которых не было у меня как начинающего спортсмена. И я могу заложить для своего сына и для тысяч детей по Украине базу для спорта высших достижений. В любом случае, окончательный выбор будет за ним, но подготовить его я смогу. Не только его, но и других ребят.

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