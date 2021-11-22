“Не узнал. Думал, что это Хюррем”. Maruv сравнили со звездой “Великолепного века” Узерли

“Сегодня в 18.00 новое танцевальное видео Mara”, – написала она.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Хюррем, ты ли это?” – спросила подписчица lana.sema.

“Maruv рыжая на Хюррем-султан похожа из сериала “Великолепный век”, – отметила ollivka_8318.

“Я прямо не узнал вас. Думал, что это Хюррем”, – заявил _mr._golden_fox_.

Контекст:

Роль Хюррем, любимой жены турецкого султана Сулеймана І, в сериале “Великолепный век” исполнила турецкая актриса Мерьем Узерли.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области. 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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