 

В Симферополе прошло заседание по делу Есипенко. Эксперт дал показания, но не смог ответить на уточняющие вопросы

22.11.2021, 15:00, Новости дня
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В закрытом режиме был допрошен эксперт, он признал найденную в машине Есипенко гранату самодельным взрывным устройством.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, эксперт не смог ответить на большинство вопросов, связанных с параметрами, на основании которых он пришел к выводу о том, что граната была переделана.

Следующее заседание состоится 8 декабря.

Контекст:

По данным издания “Ґрати”, в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый “районный суд” в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками. 

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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