 

“Люблю тебя, принцесса”. 54-летний “танцующий миллионер” Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели

22.11.2021, 15:00, Новости дня
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На втором снимке в этой публикации запечатлены его рука с рукой дочери на иллюминаторе.

“Жизнь – это полет, и то, что я делаю с тобой, – самое невероятное, что я когда-либо делал. Я люблю тебя, принцесса”, – написал он.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки с 2018 года состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,1 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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