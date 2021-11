Подвести под ликвидацию

Чем знамениты учительница Крюкова и переводчик Тарасов — «эксперты», требующие уничтожения «Мемориала»*. Публикуем фрагмент их «экспертизы».

В Верховном суде сейчас находится заявление Генпрокуратуры о ликвидации Международного Мемориала*, а в Мосгорсуде — иск прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*.

В основание иска о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал» была положена «Справка об исследовании», составленная учителем математики Наталией Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым.

«Новая газета» публикует наиболее яркие страницы этого документа. Самым примечательным в нем являются личности специалистов, его составивших.

«Справка» позиционируется как «психолого-лингвистическое исследование». Его авторы по базовому образованию — не психологи и не лингвисты.Наталья Крюкова. Образование

Крюкова имеет образование по специальности математика и квалификацию учителя математики.

Александр Тарасов. Образование

Тарасов, согласно сайту Сеченовского университета, где он работает, — переводчик-референт английского и немецкого языков. Его квалификация в области психологии — пройденная в 2021 году очно-заочная 144-часовая программа «Психолого-педагогические основы высшего медицинского и фармацевтического образования».

Согласно его биографии на сайте Московского городского педагогического университета, в 1997 году закончил магистратуру в Международном космическом университете в Страсбурге и защитил выпускную работу «Космическая деятельность и вопросы глобальной безопасности».

В его биографии говорится: «В 2006 году учился по программе «Лидеры будущего» в Центре Маршалла (г. Гармиш-Партенкирхен, Германия)».

Европейский Центр исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла — это один из пяти центров изучения безопасности американского минобороны. Он существует на деньги американских налогоплательщиков, над территорией этого центра развеваются звездно-полосатый и немецкий флаги. Среди преподавателей центра — действующие военнослужащие США и Германии. В числе спонсоров мероприятий и партнеров этого заведения — например, Russia Strategic Initiative — фактически организация по анализу данных о РФ для Пентагона.

Александр Тарасов. Фото: mgpu.ru

Может быть, психологами и лингвистами Крюкова и Тарасов стали в ходе активной научной деятельности?

Наталья Крюкова. Научная деятельность

Крюкова защитилась в 1987 году по педагогическим наукам с темой «Формирование эстетических суждений старшеклассников в процессе внеклассных занятий по искусству».

С 1992 года работала в Российском институте культурологии заместителем директора по общим вопросам (по сути, это административно-хозяйственная деятельность).

После признания института культурологии неэффективным создала вместе с В.И. Батовым автономную некоммерческую организацию по развитию социокультурной деятельности «Центр социокультурных экспертиз».

Наталия Крюкова имеет за долгую карьеру, по данным Национальной электронной библиотеки elibrary, 3 (три) публикации в как бы научных журналах, позиционирующих себя как рецензируемые:

Visual Thinking as the Basis of Foreign Words Memorizing Process — Евразийский союз ученых, 2015.

Использование переводческих трансформаций при переводе художественного произведения — Язык и культура (Новосибирск), 2016.

Использование программирования на уроках математики в средней школе — News of Science and Education, 2017.

Эти журналы не входят даже в список ВАК, не говоря уже о РИНЦ и более престижных индексах цитирования.

Наталья Крюкова. Скриншот из видео

Александр Тарасов. Научная деятельность

Диссертация Тарасова — «Международное сотрудничество в космосе после «холодной войны» и интересы России» (2002).

В биографии Тарасова на сайте МГПУ заявлено наличие 20 публикаций в ваковских журналах. Я сумел найти у него не более пяти журнальных статей (возможно, некоторые из его работ просто достаточно старые и не проиндексированы в Национальной электронной библиотеке elibrary).

В ваковских журналах у Тарасова я нашел всего три публикации:

«Образ РФ как элемент внешнеполитического планирования» (2008, журнал «Вопросы психолингвистики», учредитель Институт языкознания РАН, главный редактор этого журнала — Евгений Федорович Тарасов, соавтор и отец А.Е. Тарасова, участник защит диссертаций, висящих на сайте «Диссернета»; по крайней мере, одна публикация Евгения Тарасова ретрагирована (отозвана) журналом в связи с сомнительным авторством);

«Удаленная работа в коронавирусную эпоху: история, проблемы и перспективы» (2020, журнал «Мир лингвистики и коммуникации», издается Тверской сельхозакадемией);

«Искусство и профессиональное сознание в эпоху интернета» (2020, журнал «Организационная психолингвистика).

Эти журналы входят в перечень ВАК, но в ядро РИНЦ и более престижные Scopus и Web of Science не входят. Также у Тарасова нашлась неваковская публикация «Космическая дилемма Барака Обамы» (2010, журнал «Мир и политика», не входит ни в какие индексы). В автореферате диссертации Тарасова по политологии указаны три публикации, ни одна из них не является статьей в рецензируемом научном журнале.

Итак, научных публикаций в рецензируемых журналах у Тарасова и Крюковой практически нет. У них нет никаких публикаций, которые входили бы в ядро РИНЦ, Scopus, Web of Science.

Публикаций хотя бы в ваковских журналах за время более чем 30-летней карьеры и того и другой —

у Тарасова нашлось 3,

у Крюковой — ноль.

Отсутствие экспертных квалификаций и компетенций у Крюковой подтвердил суд в ходе громкого процесса о вымогательстве взятки у президента ООО «Росэнергомаш» Владимира Палихаты. Апелляционным определением Судебной коллегии Московского областного суда от 24.02.2014 по делу № 33-1239/14

было установлено, что Крюкова Н.Н. «не обладает специальными познаниями в области филологии и лингвистики».

Как сообщает «Коммерсантъ», прокурор в этом процессе усомнилась в квалификации Крюковой, а судья ее поддержал и запретил оглашение исследования и допрос эксперта, которого счел некомпетентным.

Экспертный уровень Александра Тарасова виден, если поглядеть на диссертацию некоего Игоря Хилова, у которого Тарасов выступал руководителем. Диссертация тарасовского аспиранта полностью, от страницы 21 и до страницы 154 (кроме отрывков на стр. 136-139, 145-148) покрашена сплошной краской в диссернетовской табличке, где делается ее сравнение с работой Елены Бендюк, защищенной пятью годами ранее.

Как авторы экспертиз по заказу правоохранительных органов Тарасова и Крюкова плодовиты и результативны. Только на сайте «Диссернета» вывешены пять экспертных заключений или заключений специалистов в соавторстве Крюковой и Тарасова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—